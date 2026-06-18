Exgobernador del Valle asumió una curul en el Senado

El exgobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado Blandón, tomó posesión este 17 de junio como senador de la República, luego de la renuncia a su curul del congresista Óscar Barreto.

De acuerdo con el procedimiento establecido, Delgado fue llamado a ocupar el escaño para completar el periodo legislativo restante en el Senado de la República.

Con su llegada al Congreso, el Valle del Cauca suma un nuevo representante en la corporación para el cierre de esta legislatura. Ubeimar Delgado cuenta con una amplia trayectoria en la vida pública, donde se ha desempeñado como gobernador del Valle, concejal de Cali, representante a la cámara y congresista.

La posesión se llevó a cabo este martes, formalizando así su regreso al escenario político nacional.