“Amor Hecho en Letras”: un emotivo homenaje al legado musical de Omar Geles

La música vallenata sigue rindiendo tributo a uno de sus más grandes exponentes. Bajo el título “Amor Hecho en Letras”, La Gente de Omar Geles presenta una producción especial que revive cuatro de las composiciones más emblemáticas del inolvidable maestro Omar Geles, llevando su legado a nuevas generaciones de seguidores del género.

Este álbum, realizado en formato DVD, surge como una muestra de amor, admiración y profundo respeto por la obra del reconocido compositor colombiano, cuya inspiración marcó la historia de la música vallenata y conquistó a millones de personas con letras cargadas de sentimientos, experiencias y vivencias cotidianas.

La producción reúne las canciones “Por Querer Olvidarte”, “Te Dejé”, “El Orgullo” y “El Miedo Mata Sueños”, temas que reflejan la versatilidad artística de Omar Geles al abordar historias de amor, desamor, celebración y reflexión, elementos que hicieron de su repertorio un referente dentro del folclor vallenato.

Las interpretaciones están a cargo de José Mojica y Ebert Fuentes, quienes junto al acordeonero Esneider Díaz representan la nueva generación de La Gente de Omar Geles, aportando frescura, juventud y una propuesta actual sin perder la esencia tradicional que caracteriza las obras del maestro.

El trabajo fue grabado y producido en Valledupar, cuna del vallenato, donde también se realizaron los videos musicales totalmente en vivo. Las producciones audiovisuales capturan el ambiente festivo y la alegría que identifican a este género musical, ofreciendo una experiencia auténtica para los amantes del vallenato.

Con el lanzamiento de “Amor Hecho en Letras”, La Gente de Omar Geles busca mantener viva la memoria artística de Omar Geles, exaltando una obra que continúa inspirando a músicos y emocionando a miles de seguidores en Colombia y el mundo.

El álbum estará disponible en plataformas digitales y YouTube, consolidándose como un homenaje que celebra la grandeza de uno de los compositores más importantes en la historia de la música vallenata.