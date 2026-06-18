La Tricolor es líder del Grupo K tras su victoria sobre Uzbekistán

El combinado nacional sumó tres puntos gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, resultado que le permitió tomar ventaja en una zona que se mantiene abierta de cara a las próximas fechas.
La clasificación también se vio favorecida por el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, marcador que dejó a ambas selecciones con un punto. Uzbekistán, por su parte, quedó en el último lugar del grupo sin unidades.
Con estos resultados, Colombia encabeza la tabla con tres puntos y una diferencia de gol de +2, seguida por RD Congo y Portugal, ambos con una unidad. Uzbekistán cierra la clasificación con cero puntos.
La Tricolor ahora se prepara para afrontar su segundo compromiso del certamen frente a República Democrática del Congo, un duelo que podría acercarla a los octavos de final si consigue una nueva victoria.
Así quedó la tabla del Grupo K:
- Colombia – 3 puntos (+2)
- RD Congo – 1 punto (0)
- Portugal – 1 punto (0)
- Uzbekistán – 0 puntos (-2)
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