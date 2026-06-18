La Tricolor es líder del Grupo K tras su victoria sobre Uzbekistán

La Selección Colombia inició con paso firme su participación en el Mundial 2026 y, tras derrotar 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, se ubicó como líder del Grupo K al finalizar la primera jornada.

El combinado nacional sumó tres puntos gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, resultado que le permitió tomar ventaja en una zona que se mantiene abierta de cara a las próximas fechas.

La clasificación también se vio favorecida por el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, marcador que dejó a ambas selecciones con un punto. Uzbekistán, por su parte, quedó en el último lugar del grupo sin unidades.

Con estos resultados, Colombia encabeza la tabla con tres puntos y una diferencia de gol de +2, seguida por RD Congo y Portugal, ambos con una unidad. Uzbekistán cierra la clasificación con cero puntos.

La Tricolor ahora se prepara para afrontar su segundo compromiso del certamen frente a República Democrática del Congo, un duelo que podría acercarla a los octavos de final si consigue una nueva victoria.

Así quedó la tabla del Grupo K: