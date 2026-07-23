Este será el edificio desde donde gobernará De La Espriella cuando esté en Cali

La ciudad de Cali ya tiene definido el lugar donde el presidente electo, Abelardo De La Espriella, desarrollará parte de su agenda oficial cuando despache desde la capital del Valle del Cauca.

Se trata del emblemático edificio de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), inmueble que fue puesto a disposición por la Administración Distrital.

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Eder, quien explicó que el edificio, considerado una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, servirá como sede alterna del Gobierno nacional dentro de la estrategia de descentralización impulsada por el mandatario electo.

“Celebramos el anuncio del presidente De La Espriella de que Cali será una de las sedes de su Gobierno. Este es un mensaje muy importante para el suroccidente y para todas las regiones del país. Por eso ponemos a su disposición la antigua sede de la FES para que pueda despachar desde allí cuando visite nuestra ciudad”, afirmó Eder.

El mandatario local destacó que la presencia del Gobierno en Cali permitirá fortalecer proyectos estratégicos para la región, entre ellos el Tren de Cercanías, el mejoramiento de la seguridad, la infraestructura educativa, el saneamiento del sistema de salud y el fortalecimiento del transporte masivo.

Con esta decisión, Cali se convierte oficialmente en una de las sedes alternas desde donde Abelardo De La Espriella ejercerá funciones de Gobierno, junto a Barranquilla y Medellín, como parte de su propuesta de acercar la administración nacional a las regiones.