Estados Unidos detiene los despegues en sus aeropuertos por seguridad

Una medida de alcance nacional generó preocupación en el sector aéreo estadounidense. Este viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener los despegues en todos los aeropuertos del país, aludiendo a «circunstancias extraordinarias y razones de seguridad».

La instrucción establece que todas las aeronaves que tengan previsto partir deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso. Los vuelos internacionales que ingresen a Estados Unidos serán gestionados caso por caso, según la directriz de la autoridad aeronáutica.

La decisión se conoció después de que se reportaran problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo, inicialmente en Chicago y posteriormente en otros puntos del país. Sin embargo, la FAA no había explicado oficialmente qué originó la medida.

La suspensión podría provocar retrasos y alteraciones en la programación de vuelos. La situación continúa en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen más información sobre las causas y el tiempo que permanecerá vigente la restricción.