Buque cisterna choca contra crucero con más de 130 personas a bordo

Momentos de tensión se vivieron este viernes en el río Misisipi, cerca del Puerto de Nueva Orleans, luego de que un buque cisterna chocara contra un crucero fluvial que permanecía atracado y transportaba a más de 130 personas.

La embarcación Atlantic Asphalt impactó al American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, alrededor de las 12:30 del mediodía. Imágenes difundidas por medios locales muestran cómo el crucero se inclinó hacia un costado y quedó parcialmente sumergido.

Tras el accidente, equipos de emergencia, bomberos, policías portuarios y la Guardia Costera de Estados Unidos acudieron al lugar para atender la situación. Además, las autoridades ordenaron el cierre de un tramo del río a todo el tráfico de embarcaciones mientras avanzan las labores de respuesta.

Hasta el momento, no se ha establecido la causa de la colisión ni el número de personas heridas. El Puerto de Nueva Orleans calificó el hecho como un incidente activo y señaló que su prioridad es garantizar la seguridad de pasajeros, tripulantes y organismos de emergencia.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, informó que estaba al tanto de lo ocurrido y anunció que se dirigiría a Nueva Orleans.