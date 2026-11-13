Valle del Cauca: feminicidios aumentaron un 43 % en 2026

Esta última cifra representa un aumento del 43 % frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, especialistas advierten que los casos podrían ser más debido al subregistro y a las dificultades que enfrentan muchas víctimas para denunciar.
Natalia Escobar, del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia, señaló que el miedo, la dependencia económica y la falta de confianza en las instituciones son algunas de las barreras para buscar ayuda.
A esta situación se suman 8.723 casos de violencia intrafamiliar reportados hasta el 13 de octubre, un incremento del 7,3 % frente al año anterior.
Cali concentra la mayor cantidad de asesinatos de mujeres, con 63 casos y cinco feminicidios. Le siguen Cartago, con 10 homicidios; Jamundí, con cinco, y Candelaria, con tres.
La especialista pidió fortalecer las rutas de prevención, atención y protección, además de atender las condiciones económicas y sociales que dificultan que las mujeres puedan salir de entornos violentos.
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