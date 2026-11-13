Valle del Cauca: feminicidios aumentaron un 43 % en 2026

La violencia contra las mujeres sigue encendiendo las alarmas en el Valle del Cauca. Entre enero y octubre de 2026, el departamento registró 141 asesinatos de mujeres, de los cuales 10 fueron tipificados como feminicidios, según el Observatorio de Género.

Esta última cifra representa un aumento del 43 % frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, especialistas advierten que los casos podrían ser más debido al subregistro y a las dificultades que enfrentan muchas víctimas para denunciar.

Natalia Escobar, del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia, señaló que el miedo, la dependencia económica y la falta de confianza en las instituciones son algunas de las barreras para buscar ayuda.

A esta situación se suman 8.723 casos de violencia intrafamiliar reportados hasta el 13 de octubre, un incremento del 7,3 % frente al año anterior.

Cali concentra la mayor cantidad de asesinatos de mujeres, con 63 casos y cinco feminicidios. Le siguen Cartago, con 10 homicidios; Jamundí, con cinco, y Candelaria, con tres.

La especialista pidió fortalecer las rutas de prevención, atención y protección, además de atender las condiciones económicas y sociales que dificultan que las mujeres puedan salir de entornos violentos.