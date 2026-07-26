¿Está listo el Cauca para la posesión? Congreso pide informe de seguridad

El Congreso de la República solicitó a la Policía y a las Fuerzas Militares información sobre las condiciones de seguridad en el Cauca, ante la posibilidad de realizar allí la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto.

El Senado ya aprobó una proposición para trasladar la ceremonia a Popayán, en cumplimiento de la promesa del presidente electo de asumir el cargo fuera de Bogotá. Sin embargo, la decisión final aún depende de que la Cámara de Representantes vote una propuesta similar.

En los oficios enviados a las autoridades, el secretario general del Senado pidió establecer si existen las capacidades operativas, logísticas y de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad de congresistas, funcionarios e invitados nacionales e internacionales que asistirían al evento.

La solicitud cobra especial relevancia debido a la presencia de grupos armados y las condiciones de seguridad que se presentan en distintas zonas del departamento. La respuesta de las autoridades será clave para que el Congreso determine si existen las garantías necesarias para trasladar la sesión de posesión a Popayán.