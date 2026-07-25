A sus 12 años, colombiana conquistó el Mundial de BMX

El BMX colombiano volvió a celebrar un título mundial gracias a Camila de la Hoz, una deportista cucuteña de 12 años que conquistó la medalla de oro en la categoría Challenger femenina Sub-12 del Campeonato Mundial disputado en Brisbane, Australia.

La joven, conocida como “CamiFlow”, lideró la final de principio a fin y cruzó la meta en el primer lugar, superando a la neozelandesa Micah Wallace y a la estadounidense Mia Reyna Falconi, quienes completaron el podio.

El triunfo llega como una revancha para la colombiana, que días antes había obtenido el subcampeonato en la modalidad crucero. Además, mejoró el resultado alcanzado en el Mundial de 2025, cuando se quedó con la medalla de bronce.

Tras conquistar el título, Camila agradeció a su familia y a sus entrenadores por el apoyo recibido durante su proceso deportivo, destacando que este logro representa el cumplimiento de uno de sus mayores sueños.

La actuación colombiana también dejó otros resultados destacados, como el subcampeonato de Martín Vásquez en la categoría masculina de 8 años y las buenas presentaciones de Antonia Ramírez y Matías Rubiano, quienes finalizaron entre los mejores de sus respectivas categorías.