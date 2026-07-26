Tuluá avanza hacia la creación de un nuevo espacio para la diversidad

El proyecto para crear un Salón de la Diversidad en Tuluá comenzó a hacerse realidad tras la entrega de los insumos del Galardón de la Mujer Vallecaucana 2026 a la lideresa social, médica y defensora de derechos humanos Cristal Vargas Giraldo, en la categoría Defensoras de la Diversidad.

La entrega fue realizada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo los espacios de participación y reconocimiento para la población diversa del departamento.

Con los elementos recibidos, entre ellos telas, tacones, pelucas, extensiones, parlantes, equipos audiovisuales y artículos deportivos, se busca poner en marcha una casa diversa en la que se desarrollen actividades de formación en pasarela, oratoria, estilismo y creación de contenido, además de procesos de promoción de la salud y atención psicosocial.

El espacio estará dirigido principalmente a la población LGBTIQA+, pero también pretende beneficiar a víctimas del conflicto armado, artistas y personas en condición de vulnerabilidad que busquen oportunidades de capacitación y desarrollo.

“Vamos a abrir una casa diversa para clases de pasarela, oratoria y estilismo”, explicó Cristal Vargas, quien aseguró que el objetivo es brindar herramientas que permitan a más personas fortalecer sus capacidades, defender sus derechos y construir nuevas oportunidades.

La iniciativa representa, además, un nuevo paso en los procesos de inclusión que se han impulsado en el Valle del Cauca para fortalecer la participación y el reconocimiento de la población sexualmente diversa.