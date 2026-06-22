Escrutinio presidencial avanza y el resultado oficial se conocería esta semana

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99,99 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 % de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios, correspondientes al 48,70 %.
Aunque los resultados divulgados durante la noche electoral permiten conocer una tendencia prácticamente definitiva, el escrutinio es el procedimiento que tiene validez legal. En esta etapa, jueces y autoridades electorales revisan las actas y consolidan oficialmente el resultado de los comicios.
Con corte a la medianoche del domingo, ya se habían escrutado 117.217 de las 118.350 mesas previstas para la elección presidencial, lo que representaba un avance del 99,04 %. Permanecían pendientes 1.113 mesas, equivalentes al 0,95 % del total.
Desde este lunes continuarán los escrutinios departamentales y posteriormente el Consejo Nacional Electoral realizará la consolidación nacional y expedirá la declaratoria oficial del nuevo presidente, proceso que podría concluir entre el miércoles y el jueves.
Como antecedente, en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo las diferencias entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas y no modificaron el orden de los candidatos. En esa jornada participaron 23.978.304 ciudadanos, equivalentes al 57,88 % del censo electoral. Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %) e Iván Cepeda 9.688.361 sufragios (40,90 %), resultados que finalmente fueron ratificados durante los escrutinios oficiales.
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