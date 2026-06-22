Escrutinio presidencial avanza y el resultado oficial se conocería esta semana

Tras la jornada de segunda vuelta presidencial realizada este domingo 21 de junio, las autoridades electorales continúan con el proceso de escrutinio, mediante el cual se revisan y validan las actas diligenciadas por los jurados de votación para consolidar el resultado oficial de las elecciones presidenciales de 2026.

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99,99 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 % de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios, correspondientes al 48,70 %.

Aunque los resultados divulgados durante la noche electoral permiten conocer una tendencia prácticamente definitiva, el escrutinio es el procedimiento que tiene validez legal. En esta etapa, jueces y autoridades electorales revisan las actas y consolidan oficialmente el resultado de los comicios.

Con corte a la medianoche del domingo, ya se habían escrutado 117.217 de las 118.350 mesas previstas para la elección presidencial, lo que representaba un avance del 99,04 %. Permanecían pendientes 1.113 mesas, equivalentes al 0,95 % del total.

Desde este lunes continuarán los escrutinios departamentales y posteriormente el Consejo Nacional Electoral realizará la consolidación nacional y expedirá la declaratoria oficial del nuevo presidente, proceso que podría concluir entre el miércoles y el jueves.

Como antecedente, en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo las diferencias entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas y no modificaron el orden de los candidatos. En esa jornada participaron 23.978.304 ciudadanos, equivalentes al 57,88 % del censo electoral. Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %) e Iván Cepeda 9.688.361 sufragios (40,90 %), resultados que finalmente fueron ratificados durante los escrutinios oficiales.