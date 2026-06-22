Escumer sigue dejando en alto el nombre de Tuluá con tres títulos nacionales consecutivos

El trabajo, la disciplina y el compromiso con la formación deportiva continúan dando frutos para el Club Escumer de Tuluá, que en las últimas semanas se ha consolidado como una de las instituciones más exitosas de su disciplina al conquistar tres campeonatos nacionales consecutivos en diferentes municipios del Valle del Cauca.

La destacada representación tulueña se coronó campeona en los torneos nacionales realizados en Tuluá del 15 al 18 de mayo, en Andalucía del 6 al 8 de junio y en Palmira del 13 al 15 de junio, logrando una racha de triunfos que ratifica el excelente momento deportivo por el que atraviesa la organización.

Estos resultados no son producto de la casualidad, sino de un proceso formativo que el Club Escumer viene desarrollando desde hace varios años en todas sus categorías, apostándole al crecimiento integral de sus deportistas y a la consolidación de una estructura competitiva capaz de enfrentar con éxito eventos de alto nivel.

Los títulos obtenidos representan un importante reconocimiento al esfuerzo de entrenadores, directivos, deportistas y familias, quienes han trabajado de manera conjunta para fortalecer el proyecto deportivo. Cada campeonato conquistado refleja horas de entrenamiento, sacrificio y dedicación, factores que hoy permiten que el nombre de Tuluá sea protagonista en los principales escenarios nacionales.

Además de los logros deportivos, el club ha logrado convertirse en un referente regional gracias a su constante participación en competencias oficiales y a su capacidad para formar nuevos talentos, brindando oportunidades a niños, jóvenes y deportistas de diferentes edades para desarrollar sus habilidades y representar con orgullo a su municipio.

La obtención de tres títulos nacionales en menos de un mes evidencia la solidez del proceso que lidera Escumer y confirma que la institución atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Los campeonatos alcanzados en Tuluá, Andalucía y Palmira fortalecen la confianza en el proyecto y sirven de motivación para continuar trabajando con el mismo compromiso de cara a los próximos retos deportivos.

Con estas nuevas conquistas, el Club Escumer no solo celebra importantes victorias, sino que también reafirma su misión de seguir formando campeones dentro y fuera de los escenarios deportivos, contribuyendo al desarrollo del deporte tulueño y dejando en alto el nombre de la ciudad en cada competencia donde participa.