Un hombre en situación de calle fue asesinado con arma blanca en Tuluá

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido atacada con arma blanca, sufriendo varias heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.
El fallecido es un hombre de contextura delgada, tez trigueña y aproximadamente 1,65 metros de estatura. Al momento del crimen vestía camiseta negra, jean azul y tenis blancos.
Por ahora, las autoridades trabajan en la identificación plena de la víctima y adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre ocurrido en el municipio.
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