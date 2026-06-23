Escrutinio entra en su recta final y el presidente electo sería proclamado esta semana

Aunque durante los últimos días el candidato Iván Cepeda pasó de anunciar 33.000 a 57.000 reclamaciones, las autoridades electorales confirmaron que solo fueron presentados 2.053 reclamos formales, los cuales ya fueron resueltos. Actualmente permanecen en trámite únicamente 70 apelaciones.
Las variaciones encontradas entre el preconteo y los escrutinios han sido marginales. En ciudades como Barranquilla, Cartagena, Montería y Sincelejo, las diferencias apenas alcanzan algunas decenas de votos, comportamiento considerado normal por las autoridades electorales y observadores.
En Bucaramanga, por ejemplo, Iván Cepeda registró una disminución de 103 votos frente al preconteo, mientras que Abelardo De La Espriella sumó 156 sufragios adicionales, ajustes atribuidos a errores de transmisión y digitación.
El presidente del CNE, Cristian Quiróz, explicó que el escrutinio se desarrolla mediante audiencias públicas y bajo vigilancia de las campañas políticas, con el objetivo de revisar formularios y corregir inconsistencias propias del proceso.
Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que hasta el momento no existen evidencias de fraude o manipulación de los resultados y reiteró que las reclamaciones se han tramitado conforme a la ley.
Con más del 99 % del proceso territorial consolidado y una ventaja cercana al cuarto de millón de votos, el país entra en la recta final de uno de los procesos electorales más observados de los últimos años.
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