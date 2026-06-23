Escrutinio entra en su recta final y el presidente electo sería proclamado esta semana

Colombia se acerca a la proclamación oficial del próximo presidente de la República. A medida que avanzan los escrutinios en todo el país, las diferencias entre el preconteo y la revisión oficial de las actas continúan siendo mínimas, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé entregar los resultados definitivos entre el jueves y el viernes.