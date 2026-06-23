Caída de láminas de un camión provoca congestión frente al SENA de Buga

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ha generado paso lento y congestión vehicular mientras organismos de emergencia y autoridades de tránsito atienden la situación.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades trabajan en las labores de remoción del vehículo y la carga para restablecer por completo la movilidad en este importante corredor vial.
Se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico.
Noticia en desarrollo.
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