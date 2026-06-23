Caída de láminas de un camión provoca congestión frente al SENA de Buga

Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la doble calzada a la altura del SENA de Buga, donde al parecer un camión que transportaba láminas galvanizadas terminó volcado sobre la vía.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ha generado paso lento y congestión vehicular mientras organismos de emergencia y autoridades de tránsito atienden la situación.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades trabajan en las labores de remoción del vehículo y la carga para restablecer por completo la movilidad en este importante corredor vial.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico.

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