Una joven cucuteña fue encontrada sin vida dentro de una maleta

Las autoridades avanzan en la investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una maleta en un apartamento del edificio Morph, ubicado en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá. La víctima fue identificada como Natalia Villalba Angarita, una joven oriunda de Cúcuta.

El macabro hallazgo se produjo en la mañana del lunes, cuando empleados del complejo residencial intentaron contactar sin éxito a los ocupantes de un apartamento cuya reserva estaba próxima a finalizar. Ante la falta de respuesta, una trabajadora de aseo ingresó al inmueble y encontró una maleta en el baño, donde además el grifo permanecía abierto. Al inspeccionar el lugar, descubrió el cuerpo de la joven y dio aviso inmediato a las autoridades.

Las primeras indagaciones del CTI de la Fiscalía permitieron establecer que Natalia había permanecido en el apartamento desde comienzos de junio. En una primera reserva, entre el 3 y el 7 de junio, estuvo acompañada por un ciudadano estadounidense procedente de Texas.

Posteriormente, la joven extendió su estadía hasta el 21 de junio. Durante ese periodo, las cámaras de seguridad registraron el ingreso de un hombre procedente de Londres, Reino Unido, quien permaneció en el lugar entre el 16 y el 18 de junio. Las imágenes también muestran que este individuo trasladó varias sábanas hacia la zona de lavandería antes de abandonar el edificio.

Durante la inspección judicial fueron encontrados los objetos personales de la víctima, incluidos dos pasaportes, uno de ellos vencido y otro con registros recientes de viajes a España.

Las autoridades continúan reconstruyendo las últimas horas de Natalia Villalba Angarita y analizan las evidencias recopiladas para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.