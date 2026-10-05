EN VIDEO | Una chiva llena de estudiantes terminó volcada en plena vía

Al menos 22 personas resultaron heridas luego de que una chiva que transportaba a estudiantes se volcara en pleno centro de Azogues, Ecuador. La mayoría de los afectados serían menores de edad y, hasta el momento, no se reportan fallecidos.

El accidente ocurrió el sábado 3 de octubre, cuando los jóvenes, integrantes de la promoción 2026 de la Unidad Educativa La Providencia, participaban en actividades relacionadas con un desfile de promociones.

El momento del volcamiento quedó registrado en videos grabados desde el interior del vehículo y por personas que se encontraban en los alrededores. En las imágenes se observa cómo la chiva pierde estabilidad y termina cayendo sobre uno de sus costados, provocando que varios de sus ocupantes terminaran en el piso.

Personas que presenciaron el hecho se acercaron para auxiliar a los estudiantes y ayudaron a sacar a algunos de ellos mientras llegaban los equipos de emergencia.

Los heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos. En uno de ellos, varios jóvenes fueron atendidos por politraumatismos, aunque se encontraban estables. Otros fueron llevados por sus familiares a diferentes centros asistenciales.

Las autoridades investigan ahora qué provocó que el vehículo perdiera estabilidad y terminara volcado en plena vía.

Videos tomados de: Redes Sociales.