Joven de 25 años perdió la vida tras chocar contra un árbol en Tuluá

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada del domingo cobró la vida de un joven de 25 años en la vía que comunica al corregimiento de Tres Esquinas con el casco urbano de Tuluá.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de la hacienda La Chica, donde Cristian Giraldo se movilizaba en una motocicleta. Por circunstancias que aún son materia de investigación, habría perdido el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado a un costado de la carretera.

Tras el choque, Giraldo fue trasladado hasta un centro médico de Tuluá. Pese a la atención recibida, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Cristian, conocido como ‘El Cucho’ por sus familiares y amigos, era oriundo de Cartago, pero residía desde hacía algún tiempo en Tuluá. Se desempeñaba como conductor de Gicar Transportes y prestaba sus servicios al Ingenio Riopaila.

El joven se había convertido recientemente en padre, por lo que su fallecimiento deja una hija pequeña.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la dinámica del accidente y determinar las causas que llevaron a que el motociclista perdiera el control.