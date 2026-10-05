Motociclista murió tras estrellarse contra carro de basura en El Cerrito

Como Alejandro Cabal Chique fue identificado inicialmente el motociclista que perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en El Cerrito, Valle del Cauca.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael luego del siniestro, pero pese a los esfuerzos del personal médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El accidente ocurrió en la intersección de la calle 9 con carrera 10, donde la motocicleta que conducía terminó impactando contra un vehículo recolector de basura.

Las circunstancias en las que se produjo el choque aún no han sido establecidas. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro.