En su último discurso, Petro aseguró tener pruebas de un supuesto fraude en las elecciones

En su última intervención pública como presidente de Colombia, durante la conmemoración del 20 de Julio en Ciudad Bolívar (Bogotá), Gustavo Petro aseguró que ya fue presentada ante la justicia una demanda por un presunto fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de junio.

El mandatario afirmó que el proceso judicial está respaldado por pruebas, videos e indicios que, según dijo, serán dados a conocer públicamente. “Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana. Se entregó con todas las pruebas, indicios y el acervo probatorio”, manifestó durante su discurso.

Petro explicó que el material fue recopilado por cerca de 70.000 “testigos digitales”, ciudadanos que, de acuerdo con su versión, analizaron la información electoral y detectaron las presuntas irregularidades. Sin embargo, hasta el momento las autoridades electorales no se han pronunciado sobre las afirmaciones del jefe de Estado.

Durante su intervención también recordó el proceso de paz del M-19 y entregó a María José Pizarro el sombrero que perteneció a su padre, Carlos Pizarro, asegurando que representa un símbolo de reconciliación y paz. Además, señaló que decidió devolver el objeto a la familia por considerar que corría el riesgo de desaparecer con el cambio de gobierno.

En otro momento del discurso, Petro lanzó críticas al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por identificarse como “El Tigre”. El mandatario sostuvo que ese felino no es propio del continente americano y afirmó que el jaguar es el verdadero símbolo de la región.

La intervención se realizó durante el desfile militar por los 216 años de la Independencia de Colombia, celebrado por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar, y marcó la despedida pública de Petro antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto.