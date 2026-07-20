Así fue el mensaje de De la Espriella que marcó el desfile del 20 de Julio en Medellín

El presidente electo Abelardo de la Espriella participó este lunes en la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia, asistiendo al tradicional desfile militar realizado en Medellín, desde donde envió un mensaje centrado en la seguridad y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Acompañado por el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, De la Espriella presidió el recorrido de las tropas y aseguró que una de las principales prioridades de su gobierno será fortalecer a las Fuerzas Militares y de Policía, garantizando que cuenten con el respaldo del Estado para cumplir sus funciones constitucionales.

“Vamos a reivindicar a nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Nunca más tendrán que sentir que están solas cuando defienden la Constitución, la ley y a los colombianos”, afirmó el mandatario electo, al reiterar que la seguridad será uno de los pilares de su administración.

Durante su intervención también destacó el papel de Antioquia dentro de su proyecto de gobierno y aseguró que el departamento será clave para impulsar las transformaciones que pretende ejecutar a partir del próximo 7 de agosto, cuando asuma oficialmente la Presidencia de la República.

De la Espriella agradeció el respaldo del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador Andrés Julián Rendón, a quienes calificó como aliados estratégicos para sacar adelante iniciativas en materia de desarrollo y seguridad.

Además, anunció que su gobierno mantendrá una política de cero tolerancia contra la corrupción y advirtió que quienes incumplan la ley deberán responder ante la justicia. También reiteró su compromiso de recuperar la tranquilidad en Antioquia y en el resto del país mediante una estrategia basada en el fortalecimiento institucional y el respaldo a la Fuerza Pública.

El desfile reunió a miles de integrantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y organismos de socorro, quienes recorrieron las principales vías de Medellín en el marco de la celebración del Día de la Independencia.

La presencia de De la Espriella en la capital antioqueña marcó un contraste con la agenda oficial desarrollada en Bogotá, donde el presidente saliente Gustavo Petro encabezó los actos conmemorativos del 20 de Julio.