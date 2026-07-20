Asesinan a un hombre en medio de las fiestas patronales de San Antonio, en Toro

Un hecho de violencia alteró la celebración de las fiestas cívico-patronales del corregimiento de San Antonio, en el municipio de Toro (Valle del Cauca), luego de que un joven fuera asesinado en medio de un ataque armado ocurrido en la noche de este domingo.