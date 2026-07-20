Asesinan a un hombre en medio de las fiestas patronales de San Antonio, en Toro

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró hacia las 7:35 p. m., cuando hombres armados abrieron fuego en el lugar donde se desarrollaban las festividades. La víctima fue identificada como Fabio Andrés Vélez Hernández, quien, según versiones conocidas, compartía con varias personas al momento del ataque.
El hombre recibió varios impactos de bala en la cabeza, falleciendo en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Fabio Andrés Vélez se desempeñaba como trabajador del campo, especialmente en cultivos de uva, y era padre de tres hijos.
Las fiestas patronales de San Antonio se realizaban nuevamente después de más de diez años sin celebrarse. Sin embargo, el homicidio volvió a poner en evidencia la preocupación por la situación de orden público que enfrenta el municipio.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables. La información es preliminar y está sujeta a confirmación oficial.
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