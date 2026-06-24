“Empieza mi retirada”: Petro anuncia el empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que es momento de reconocer las diferencias políticas y avanzar en una transición institucional. “Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar”, expresó.
Petro señaló que comenzará formalmente el proceso de empalme y anticipó su salida del poder una vez concluya la transición. “Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica”, escribió el jefe de Estado.
El pronunciamiento se conoce dos días después de las elecciones presidenciales, en las que Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta. Con este mensaje, Petro confirmó el inicio del proceso de transición entre ambas administraciones.
Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles sobre la conformación de los equipos encargados del empalme y la hoja de ruta para la entrega del Gobierno el próximo 7 de agosto.
Deja una respuesta