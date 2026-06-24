“Empieza mi retirada”: Petro anuncia el empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro anunció este martes 23 de junio que iniciará el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y reiteró su decisión de respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial.