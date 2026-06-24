Colombia sufrió, ganó y ahora es líder del Grupo K

La Tricolor dominó gran parte del compromiso y, aunque mostró contundencia en ataque, sufrió por varias decisiones arbitrales. Durante el encuentro fueron anulados tres goles por fuera de lugar: dos anotaciones de Luis Díaz en el segundo tiempo y una más de David Muñoz en el primer tiempo, todas invalidadas por posición adelantada.
Pese a las anotaciones anuladas, Colombia logró sostener la ventaja y quedarse con tres puntos fundamentales.
Con este resultado, la Selección Colombia queda parcialmente como líder del Grupo K, superando a sus rivales y acercándose con firmeza a la clasificación a la siguiente ronda. La Tricolor ahora llega con confianza a su próximo reto, en busca de sellar su paso a la fase definitiva.
Deja una respuesta