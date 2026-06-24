Colombia sufrió, ganó y ahora es líder del Grupo K

La Selección Colombia logró una valiosa victoria por 1-0 frente a Repúplica Democrática del Congo en un partido intenso y cargado de emociones por la fase de grupos del Mundial 2026.

La Tricolor dominó gran parte del compromiso y, aunque mostró contundencia en ataque, sufrió por varias decisiones arbitrales. Durante el encuentro fueron anulados tres goles por fuera de lugar: dos anotaciones de Luis Díaz en el segundo tiempo y una más de David Muñoz en el primer tiempo, todas invalidadas por posición adelantada.

Pese a las anotaciones anuladas, Colombia logró sostener la ventaja y quedarse con tres puntos fundamentales.

Con este resultado, la Selección Colombia queda parcialmente como líder del Grupo K, superando a sus rivales y acercándose con firmeza a la clasificación a la siguiente ronda. La Tricolor ahora llega con confianza a su próximo reto, en busca de sellar su paso a la fase definitiva.