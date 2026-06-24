Colombia ya aseguró su pase y ahora va por el liderato ante Portugal

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a los lusos este sábado 27 de junio en Miami, en un partido que definirá el liderato de la zona y el rival de la Tricolor en la siguiente fase del torneo.
Con la clasificación garantizada, Colombia aseguró disputar un cuarto partido en la Copa del Mundo, pero la ilusión va más allá. El objetivo del cuerpo técnico y de los aficionados es superar la histórica actuación de Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por José Pékerman alcanzó los cuartos de final y cayó ante el seleccionado anfitrión.
Una eventual clasificación a las semifinales le permitiría a Colombia firmar la mejor participación de su historia en un Mundial y disputar ocho partidos, ya sea camino a la final o en la lucha por el tercer lugar.
Por ahora, la atención está puesta en Portugal, en un duelo que enfrentará a figuras como James Rodríguez y Luis Díaz frente a Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, en uno de los compromisos más atractivos de la fase de grupos.
Deja una respuesta