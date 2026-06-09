“El debate es entre usted y yo”: Cepeda lanza desafío a De la Espriella

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó un nuevo llamado a su contendor, Abelardo de la Espriella, para que participe en un debate directo sobre las propuestas para el país.