“El debate es entre usted y yo”: Cepeda lanza desafío a De la Espriella

A través de su cuenta oficial en la red social X, Cepeda aseguró que, como ha ocurrido históricamente en Colombia y en otras democracias, los debates presidenciales deben realizarse entre quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República.
“En todas las democracias del mundo, y así ha ocurrido históricamente en Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República”, manifestó el candidato.
Además, sostuvo que estos espacios son fundamentales para que los ciudadanos conozcan las ideas, propuestas y decisiones de quienes buscan dirigir el país. En ese sentido, cuestionó que su rival sea representado por su fórmula vicepresidencial en algunos escenarios públicos.
“Por eso, De la Espriella, deje de ocultarse detrás de Restrepo, su fórmula vicepresidencial. El debate es entre usted y yo”, afirmó Cepeda.
El aspirante presidencial concluyó señalando que los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes buscan gobernar el país, “sin intermediarios ni voceros”, en medio de una campaña que entra en su etapa definitiva rumbo a la segunda vuelta del 21 de junio.
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