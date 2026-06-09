Torneo Máster de El Palmar abre una nueva edición con 18 equipos y atractiva premiación

La pasión por el fútbol veterano vuelve a tomarse la cancha de El Palmar con el inicio de una nueva edición del Torneo Máster de El Palmar, certamen que reunirá a 18 equipos divididos en dos grupos y que promete grandes emociones para jugadores, aficionados y familias de la región.

La organización confirmó que la competencia se disputará en la tradicional cancha de El Palmar, escenario que durante años ha sido punto de encuentro para los amantes del fútbol aficionado y máster.

El campeonato contará con una jugosa premiación económica, lo que ha despertado gran expectativa entre los equipos participantes, que buscarán quedarse con el máximo galardón y escribir su nombre en la historia del torneo.

En el Grupo A competirán Cachuzo, 3 Esquinas, Coralina, La Marina, R y M, Estudiantes, Abadía, Máster y Fortaleza. Por su parte, el Grupo B estará conformado por Profes, Corazón del Valle, Pesebrera, Club Familia FC, Fabián, Independiente, Profetas, Piketo y Terranova.

Los organizadores destacaron que el certamen estará fundamentado en valores como el respeto, la entrega y la pasión por el deporte, promoviendo además la integración y la sana competencia entre los participantes.

Con el lema “Pasión que nos une, fútbol que nos hace grandes”, el Torneo Máster de El Palmar se prepara para dar el pitazo inicial y ofrecer jornadas llenas de talento, experiencia y emociones, en busca de coronar a un solo campeón.