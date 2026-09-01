Ejecutiva de Bank of America murió tras ataque fortuito en Nueva York

Un ataque con cuchillo ocurrido en pleno Times Square, Nueva York, dejó una persona muerta y otra herida durante la tarde de este lunes 31 de agosto. La víctima mortal fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de Bank of America.

Según las autoridades, una mujer armada con dos cuchillos habría atacado inicialmente a un hombre de 68 años que acababa de salir de una estación del metro junto a su esposa. Posteriormente, la agresora se dirigió contra Piacenti y la hirió en el abdomen.

La ejecutiva fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Bank of America confirmó su muerte y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

La Policía de Nueva York identificó a la presunta agresora como Pamela Cisneros, de 49 años, residente en Queens. Los agentes que llegaron al lugar intentaron controlar la situación, pero la mujer se habría negado a soltar los cuchillos y los habría amenazado.

Aunque inicialmente los uniformados utilizaron pistolas taser, finalmente recurrieron a sus armas de dotación y le dispararon. Cisneros fue trasladada a un hospital, donde posteriormente murió.

Las autoridades indicaron que, por ahora, el ataque es considerado aleatorio y sin provocación aparente. La investigación continúa para establecer las circunstancias que llevaron a la agresión.

Piacenti era abogada y trabajaba desde febrero de 2025 en Bank of America. Se había graduado de la Universidad de Pensilvania y de Fordham Law School.