Ejecutiva de Bank of America murió tras ataque fortuito en Nueva York

Según las autoridades, una mujer armada con dos cuchillos habría atacado inicialmente a un hombre de 68 años que acababa de salir de una estación del metro junto a su esposa. Posteriormente, la agresora se dirigió contra Piacenti y la hirió en el abdomen.
La ejecutiva fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Bank of America confirmó su muerte y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.
La Policía de Nueva York identificó a la presunta agresora como Pamela Cisneros, de 49 años, residente en Queens. Los agentes que llegaron al lugar intentaron controlar la situación, pero la mujer se habría negado a soltar los cuchillos y los habría amenazado.
Aunque inicialmente los uniformados utilizaron pistolas taser, finalmente recurrieron a sus armas de dotación y le dispararon. Cisneros fue trasladada a un hospital, donde posteriormente murió.
Las autoridades indicaron que, por ahora, el ataque es considerado aleatorio y sin provocación aparente. La investigación continúa para establecer las circunstancias que llevaron a la agresión.
Piacenti era abogada y trabajaba desde febrero de 2025 en Bank of America. Se había graduado de la Universidad de Pensilvania y de Fordham Law School.
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