Motociclista que terminó dentro de un bus dejó abandonada la moto y no aparece

Nuevos detalles se conocieron sobre el aparatoso accidente ocurrido el domingo en pleno centro de Buga, cuyas imágenes causaron sorpresa por la forma en que un motociclista terminó literalmente dentro de un bus de servicio público.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Buga, el motociclista habría omitido la señal en rojo de un semáforo y, tras impactar contra el vehículo de transporte público, ingresó por una de sus puertas y terminó sentado en su interior.

Pese a la fuerza del choque, el hombre logró ponerse de pie, descendió del bus por sus propios medios y se marchó del lugar, dejando abandonada la motocicleta.

Inocencio Juspian, conductor del bus, relató a Noticias Caracol que inicialmente ni siquiera entendía de dónde había salido el hombre.

“Yo hasta pensé que el señor venía en el bus y del golpe se había caído del asiento”, contó. Posteriormente se dio cuenta de que se trataba del motociclista que acababa de impactar el vehículo.

Según su relato, el hombre aseguró que estaba bien, pidió disculpas y se retiró caminando.

El secretario de Movilidad de Buga, Mauricio Pereira, informó que, cuando las autoridades llegaron al sitio, encontraron la motocicleta abandonada. El vehículo fue inmovilizado y permanece en los patios municipales.

Las autoridades también realizaron una búsqueda en centros asistenciales de la ciudad para establecer si el motociclista había acudido posteriormente a recibir atención médica, pero no fue localizado.

Hasta el momento se desconoce su paradero y las autoridades buscan identificarlo. Sobre el propietario de la motocicleta, la Secretaría de Movilidad indicó que se trata de información de carácter reservado.