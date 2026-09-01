Ahorrar energía tendrá premio y consumir de más podría costar más desde septiembre

Desde este martes 1 de septiembre comienza en Colombia un nuevo programa de ahorro de energía que establecerá metas individuales de consumo para hogares y pequeños negocios.

La medida, definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), busca incentivar la reducción de la demanda eléctrica ante el riesgo de un fenómeno de El Niño fuerte durante los últimos meses del año.

Cada usuario tendrá una meta calculada a partir de su consumo de energía de los últimos 12 meses. Quienes superen ese nivel en más de un 10 % deberán asumir un cobro adicional sobre la energía consumida por encima del margen establecido.

En sentido contrario, los usuarios que logren reducir su consumo en más de un 10 % podrán recibir un saldo a favor en su factura. El monto del incentivo no será fijo, pues dependerá de los recursos recaudados entre quienes excedan sus metas.

La primera factura tendrá carácter pedagógico y, por lo tanto, no aplicará cobros adicionales por exceso de consumo. Sin embargo, los ahorros que se consigan durante ese periodo sí serán tenidos en cuenta dentro del programa.

Los recursos obtenidos por los cobros adicionales no quedarán en manos de las empresas prestadoras del servicio, sino que serán destinados a reconocer económicamente a los usuarios que reduzcan su consumo.

El programa tendrá inicialmente una duración de seis meses y contempla excepciones para hospitales, instituciones educativas, organismos de emergencia y usuarios ubicados en municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, entre otros.