Devastadoras inundaciones en Nepal dejan 903 muertos

La emergencia provocada por las inundaciones que azotaron Nepal dejó un nuevo y preocupante balance: las autoridades elevaron a 903 la cifra de personas fallecidas y a 4.247 la de desaparecidas en territorio nepalí.

El incremento en los registros se produjo luego de que fueran restableciéndose las comunicaciones en algunas de las zonas más aisladas, lo que permitió actualizar los reportes de las autoridades locales. En menos de 24 horas, el número de personas sin localizar pasó de 2.502 a 4.247.

Uno de los mayores aumentos se presentó en Nuwakot, donde el reporte de desaparecidos pasó de 115 a 1.558 personas. En Rasuwa, otro de los sectores más afectados, la cifra llegó a 865.

A este balance se suman 933 trabajadores de complejos hidroeléctricos, 83 integrantes de las fuerzas de seguridad y 21 funcionarios públicos que permanecen atrapados o no han podido ser localizados. Además, alrededor de 592 ciudadanos extranjeros continúan desaparecidos.

La magnitud de la emergencia también ha obligado a mantener un amplio operativo de rescate. Más de 20.800 integrantes de las fuerzas de seguridad participan en las labores, apoyados por equipos médicos especializados.

Desde el aire, el Ejército ha realizado 411 vuelos en helicóptero y ha logrado evacuar a más de 10.400 personas, entre ellas ciudadanos nepalíes y extranjeros.

Mientras los equipos continúan recorriendo las zonas afectadas, las autoridades advierten que el balance podría seguir cambiando a medida que se recuperen las comunicaciones y se consolide la información de las comunidades más golpeadas.