Asesinan a líder social dentro de su casa en Jamundí

Sirlady Gómez, de 68 años, fue asesinada a tiros dentro de su propia vivienda durante la madrugada de este domingo 30 de agosto, en el sector La Vega de la vereda El Chontaduro, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

Según el reporte preliminar de las autoridades, un hombre ingresó hasta la vivienda y disparó en tres oportunidades contra la mujer, quien murió como consecuencia del ataque.

Gómez era reconocida en la comunidad por su labor como líder comunal de El Chontaduro e integrante del Comité del Adulto Mayor de Jamundí, donde trabajaba por el bienestar de las personas mayores de esta zona rural.

Durante el hecho también se encontraba su hijo, quien consiguió escapar de la vivienda y posteriormente alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

El asesinato genera preocupación entre los líderes sociales del municipio, especialmente por las amenazas e intimidaciones que se han registrado en esta zona. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos asociados a la presencia de estructuras armadas y la disputa por el control territorial.

La ONU pidió esclarecer el crimen y garantizar justicia, mientras un grupo especializado de la Policía adelanta las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

El caso ocurre apenas dos días después del asesinato del hijo de una integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Jamundí, aumentando la preocupación por la situación de seguridad de los líderes y sus familias en el municipio.

Según cifras citadas en el reporte, 101 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante 2026.