Francisco Sanclemente vuelve al podio en la Maratón de Ciudad de México

El atleta paralímpico colombiano conquistó el tercer lugar en la prueba de silla de ruedas con un tiempo de 1:40:46 y ratificó su vigencia entre los grandes especialistas de la ruta internacional.

Ciudad de México, 30 de agosto de 2026. Francisco Sanclemente volvió a escribir su nombre entre los protagonistas de la Maratón de la Ciudad de México 2026. El atleta paralímpico colombiano se quedó este domingo con la medalla de bronce en la categoría masculina de silla de ruedas, luego de completar los 42,195 kilómetros en un tiempo de 1 hora, 40 minutos y 46 segundos.

El deportista vallecaucano protagonizó una exigente competencia por las principales calles de la capital mexicana y cruzó la línea de meta ubicada en el emblemático Zócalo, en una jornada en la que volvió a demostrar su capacidad competitiva frente a destacados especialistas de la ruta internacional.

El título fue para el mexicano Gonzalo Valdovinos González, quien registró 1:39:15, seguido por su compatriota Pedro Gandarilla Fernández, segundo con 1:39:50. Sanclemente completó el podio con 1:40:46, quedando a menos de un minuto de la segunda posición.

Un podio con sabor especial

El resultado tiene un significado especial para Sanclemente, debido a la estrecha relación que ha construido a lo largo de los años con la Maratón de Ciudad de México.

El colombiano ya sabe lo que significa ganar esta competencia. Fue campeón en 2019, 2021 y 2022, resultados que lo convirtieron en uno de los grandes referentes de la prueba en la categoría de silla de ruedas.

Por eso, regresar al podio en 2026 representa una nueva demostración de su vigencia y de la capacidad que mantiene para competir al más alto nivel.

“Ciudad de México ha sido un lugar muy especial en mi carrera. Aquí he ganado, también he vivido momentos difíciles y hoy volver al podio significa mucho. Vine a competir, a exigirme y a representar a Colombia hasta el último metro”, manifestó Sanclemente tras finalizar la prueba.

El atleta reconoció que su intención era luchar por el triunfo, pero destacó el valor de terminar entre los tres mejores.

“Uno siempre quiere ganar, y yo vine buscando ganar. Pero el deporte también consiste en saber reconocer cada resultado y seguir construyendo. Hoy me llevo un podio, pero sobre todo motivación y la certeza de que todavía podemos seguir mejorando”, agregó.

Una temporada de grandes resultados

El bronce conseguido en México se suma a una temporada internacional en la que Sanclemente ha mantenido una notable regularidad.

En marzo, el colombiano alcanzó el segundo lugar en la Maratón de Los Ángeles, mientras que en junio volvió a celebrar un triunfo internacional al imponerse en la Grandma’s Marathon, disputada en Duluth, Estados Unidos.

Esta última victoria tuvo un valor especial, ya que significó para Sanclemente su tercer título consecutivo en esta prestigiosa competencia estadounidense.

A lo largo de su carrera, el deportista también ha representado a Colombia en grandes escenarios internacionales, entre ellos los Juegos Paralímpicos de París 2024, y ha establecido el récord suramericano de maratón en silla de ruedas.

Todos estos antecedentes hacen parte de una trayectoria construida a base de disciplina, constancia y una permanente búsqueda de nuevos retos.

Sanclemente sigue entre los grandes

A sus 35 años, Francisco Sanclemente continúa demostrando que su espíritu competitivo está intacto. El tercer lugar obtenido en Ciudad de México le permite sumar un nuevo podio internacional y, al mismo tiempo, mantenerse en la conversación entre los principales exponentes del atletismo en silla de ruedas.

“Mientras exista una meta delante de mí, voy a seguir empujando”, afirmó el colombiano.

Y en Ciudad de México volvió a demostrarlo: no consiguió esta vez el título que ya había conquistado en tres oportunidades, pero volvió a subir al podio y dejó claro que Francisco Sanclemente sigue siendo un nombre de peso en la ruta internacional.

Así quedó el podio

🥇 Gonzalo Valdovinos González 🇲🇽 — 1:39:15

🥈 Pedro Gandarilla Fernández 🇲🇽 — 1:39:50

🥉 Francisco Sanclemente 🇨🇴 — 1:40:46