Entre las credenciales entregadas se encuentran las tres curules especiales que representan a las comunidades indígenas, víctimas y campesinas de la capital Cafetera de Colombia. «Nuestro equipo de la alcaldía reconoce y enaltece el ejercicio democrático y político que realizaron estos jóvenes desde el pasado 19 de octubre. Su participación, su capacidad de propuesta y su compromiso con la transformación social demuestran que la juventud sevillana está lista para desarrollar las acciones en pro del desarrollo integral del territorio», precisó el mandatario.