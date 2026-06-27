De La Espriella rechaza asistir a la Casa de Nariño y delega el empalme en Restrepo

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que no asistirá a la Casa de Nariño antes de asumir oficialmente el cargo el próximo 7 de agosto. La decisión fue comunicada luego de que el presidente saliente, Gustavo Petro, manifestara que debía ser el mandatario entrante quien acudiera al Palacio Presidencial para adelantar el proceso de empalme.