De La Espriella rechaza asistir a la Casa de Nariño y delega el empalme en Restrepo

En su lugar, De La Espriella designó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para liderar el proceso de transición entre ambos gobiernos.
De acuerdo con un comunicado, Restrepo encabezará el denominado Empalme Anticorrupción, conformado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses trabajó en la construcción de la hoja de ruta del nuevo gobierno.
La misión de este grupo será revisar la información de las entidades del Estado, identificar posibles riesgos en el manejo de los recursos públicos y sentar las bases de una administración enfocada en la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Mientras tanto, el senador electo Iván Cepeda confirmó que ejercerá el liderazgo de la oposición junto al presidente Gustavo Petro y aseguró que defenderá el legado del gobierno progresista durante los próximos cuatro años.
En su pronunciamiento, Cepeda también destacó el respaldo obtenido en las urnas durante la segunda vuelta presidencial y agradeció a sus seguidores. “Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, obtuve más de 12,7 millones de votos. Esa es la expresión ciudadana de apoyo a nuestro proyecto político, a la gestión del presidente Petro y a nuestro programa. Y también son millones de votos depositados por mí y por mi fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Agradezco al pueblo colombiano”, expresó.
Deja una respuesta