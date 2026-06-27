Retienen a bomberos colombianos cuando iban a apoyar rescates en Venezuela

Un grupo de 22 bomberos de Medellín que viajaba a Venezuela para apoyar las labores de rescate tras los devastadores terremotos enfrentó inconvenientes para ingresar al país debido a un trámite burocrático.

La situación fue denunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que el equipo permaneció retenido en un aeropuerto venezolano y cuestionó que el Gobierno Nacional indicara que toda la cooperación debía canalizarse a través de las autoridades centrales.

Horas después, los rescatistas lograron ingresar a territorio venezolano para sumarse a las operaciones de búsqueda.

Frente a lo ocurrido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) explicó que Colombia debe coordinar el envío de equipos de rescate mediante los mecanismos oficiales de cooperación internacional y a solicitud del país afectado, con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos y garantizar una respuesta organizada.

La entidad informó además que convocó una reunión con los equipos acreditados para evaluar capacidades operativas, en caso de que Venezuela solicite mayor apoyo.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 25 de junio dejan hasta el momento más de 920 fallecidos, 3.300 heridos y miles de desaparecidos. Colombia mantiene en la zona un equipo de cerca de 60 rescatistas, concentrados principalmente en el estado de La Guaira, uno de los sectores más afectados.