De la Espriella mueve su primera ficha: Rodrigo Lara llega al Ministerio del Interior

El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció este viernes el primer nombramiento oficial de su gabinete para el periodo 2026-2030. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara Restrepo será el nuevo ministro del Interior.

El mandatario hizo el anuncio con un mensaje en el que destacó la trayectoria política y profesional de Lara Restrepo, a quien describió como emprendedor, abogado, docente universitario, exsenador, expresidente de la Cámara de Representantes y exzar anticorrupción.

«Rodrigo Lara Restrepo, Ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción«, escribió De la Espriella.

En la publicación también aseguró que su gobierno marcará el inicio de «la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales», reiterando su compromiso con la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

Con este anuncio, Lara Restrepo se convierte en el primer integrante oficialmente confirmado del gabinete del presidente electo, quien en los últimos días había señalado que la conformación de su equipo de gobierno estaría basada en perfiles técnicos y de amplia experiencia.