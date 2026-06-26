Accidente de tránsito cobró la vida de un joven bombero en Bugalagrande

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes 26 de junio cobró la vida de un joven de 19 años en el municipio de Bugalagrande.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro involucró dos motocicletas y dejó lesionados a un adulto mayor y a un joven, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

Horas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Santiago Andrés Murillo Maca, de 19 años, debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el accidente.

Según la información conocida, la víctima hacía parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande, hecho que ha generado profundo pesar entre sus familiares, compañeros y la comunidad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.