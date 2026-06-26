Entre velas y oraciones, La Paila despidió a los jóvenes que murieron en el trágico accidente

Con velas encendidas y oraciones, familiares, amigos y vecinos expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y elevaron plegarias por la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas en el siniestro.
A través de un comunicado, el grupo Acontecimientos La Paila – Grupo Oficial agradeció la masiva participación de la comunidad y destacó que la jornada fue un espacio de unión, fe y acompañamiento en medio del dolor.
«La Paila es un pueblo que se une en los momentos más difíciles», señaló la organización, que además pidió fortaleza para las familias afectadas por esta tragedia.
El acto también sirvió para recordar a las víctimas y enviar un mensaje de apoyo a quienes continúan recuperándose, en medio del profundo luto que vive la comunidad tras el fatal accidente ocurrido en la madrugada del jueves.
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