Entre velas y oraciones, La Paila despidió a los jóvenes que murieron en el trágico accidente

Cientos de habitantes de La Paila se reunieron la noche de este jueves en una emotiva velatón para rendir homenaje a Alejandro Espinoza Marín y Thomas Bustamante, los jóvenes deportistas que fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido en la vía Zarzal–La Paila tras regresar de un partido de voleibol.