De La Espriella lanza duro mensaje a Petro: “Respeten la voluntad del pueblo”

Tras imponerse en la segunda vuelta presidencial, Abelardo De La Espriella envió un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro y al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pidiéndoles acatar los resultados electorales y evitar discursos que puedan generar alteraciones del orden público.

“Al señor Petro y su heredero les digo: respeten la voluntad del pueblo. Al desconocer los resultados no desafían al Tigre, sino a los colombianos. Absténganse de desatar un incendio social, hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición”, expresó el presidente electo durante su discurso de victoria.

De La Espriella aseguró que gobernará bajo los principios de la Constitución de 1991 y prometió defender las instituciones democráticas. “Juro proteger el Estado de derecho de quienes pretenden cambiarlo por la tiranía”, afirmó.

El mandatario electo también envió un mensaje a quienes no votaron por él, garantizando que sus derechos serán respetados. “Jamás tendrán que temer por pensar distinto. En democracia existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen los mismos derechos”, señaló.

Asimismo, anunció una política de mano dura contra las estructuras criminales y aseguró que no mantendrá relaciones con países que, según dijo, no respeten la democracia.

Las declaraciones se producen luego de que desde el petrismo se insistiera en esperar el escrutinio oficial para reconocer el resultado, mientras el presidente Gustavo Petro ha pedido revisar las mesas y ha denunciado presuntas irregularidades en algunos formularios electorales.

Con el 99,9 % de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría, Abelardo De La Espriella obtuvo el 49,6 % de la votación, equivalente a 12.957.471 votos, frente al 48,7 % alcanzado por Iván Cepeda, quien sumó 12.707.570 sufragios.