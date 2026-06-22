Vía Buga – Tuluá amanece despejada tras noche de disturbios

Luego de las alteraciones del orden público registradas durante la noche del domingo en el sector de Uninorte, en Buga, las primeras horas de este lunes transcurren con total normalidad en la vía que comunica a Buga con Tuluá.

Según la información conocida, un grupo de personas instaló un bloqueo temporal en ese sector, situación que obligó a la intervención de las autoridades. El cierre fue disipado rápidamente y sin mayores complicaciones, lo que permitió restablecer la movilidad en poco tiempo.

De acuerdo con los reportes de las autoridades viales, actualmente el corredor se encuentra completamente despejado y el tránsito fluye con normalidad entre ambos municipios, sin que se registren nuevos bloqueos o afectaciones.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente en la zona para garantizar la seguridad y atender cualquier eventualidad.