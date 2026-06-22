Vía Buga – Tuluá amanece despejada tras noche de disturbios

Según la información conocida, un grupo de personas instaló un bloqueo temporal en ese sector, situación que obligó a la intervención de las autoridades. El cierre fue disipado rápidamente y sin mayores complicaciones, lo que permitió restablecer la movilidad en poco tiempo.
De acuerdo con los reportes de las autoridades viales, actualmente el corredor se encuentra completamente despejado y el tránsito fluye con normalidad entre ambos municipios, sin que se registren nuevos bloqueos o afectaciones.
Las autoridades mantienen el monitoreo permanente en la zona para garantizar la seguridad y atender cualquier eventualidad.
Deja una respuesta