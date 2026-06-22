Laura Sarabia se desmarca de las denuncias de fraude y pide respetar las urnas

La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, hizo un llamado a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial y rechazó cualquier intento de deslegitimar las instituciones democráticas del país.

En un video conocido por El Tiempo, la exjefa de gabinete y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro durante gran parte de su mandato aseguró que no acompaña discursos que hablen de fraude o cuestionen la institucionalidad.

“Hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude ni mucho menos de deslegitimación alguna a nuestras instituciones porque piensa distinto a mí”, afirmó.

Sarabia recordó que hace cuatro años respaldó el proyecto político liderado por Gustavo Petro con la esperanza de impulsar cambios para Colombia, reconociendo que durante ese camino hubo aciertos y errores. Sin embargo, insistió en que el principio democrático debe mantenerse sin importar el resultado electoral.

“La democracia no puede ser un valor que defendamos solo cuando el resultado nos favorece”, expresó la diplomática, quien señaló que la voluntad popular debe ser respetada y que los ciudadanos son quienes deciden el rumbo del país.

Asimismo, reiteró que estará del lado de las instituciones, la Constitución y las reglas democráticas, y concluyó con un mensaje de unidad nacional.

“Los gobiernos pasan, las campañas terminan y los liderazgos cambian, pero Colombia permanece”, manifestó.

El pronunciamiento de Sarabia se conoce en medio del ambiente de tensión política generado tras la segunda vuelta presidencial y ha llamado la atención por su cercanía con el presidente Gustavo Petro y por su defensa pública de la legitimidad del proceso electoral.