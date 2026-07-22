De la Espriella designa al nuevo jefe de la UNGRD y anticipa una reestructuración de la entidad

El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció el nombramiento del ingeniero geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que tendrá la responsabilidad de coordinar la prevención y atención de emergencias en el país durante el próximo gobierno.