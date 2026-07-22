De la Espriella designa al nuevo jefe de la UNGRD y anticipa una reestructuración de la entidad

El anuncio fue realizado desde Medellín, donde el mandatario electo aseguró que Tamayo llega con la misión de recuperar la credibilidad de la institución, luego de los escándalos de corrupción que afectaron a la entidad durante la administración anterior.
«Es un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar esa institución y cumplir la labor misional que le corresponde», afirmó De la Espriella al presentar al nuevo funcionario.
Tamayo se ha desempeñado en la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Sabaneta y asumirá el cargo en un momento clave para el país, debido a las alertas por un posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que podría provocar sequías y problemas de abastecimiento de agua en varias regiones.
Entre sus principales retos estarán fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres, ejecutar estrategias de prevención y garantizar una gestión transparente de los recursos destinados a la atención de emergencias.
La UNGRD busca recuperar la confianza ciudadana tras el caso de corrupción que involucró a varios de sus exdirectivos y que convirtió a la entidad en uno de los principales focos de investigación durante el gobierno saliente.
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