Hospitales de Roldanillo, Zarzal y Sevilla se unen en protesta por deudas de las EPS

Las manifestaciones se concentran sobre la vía Panorama, la doble calzada y la carretera hacia el Quindío, donde los empleados exigen la presencia de un delegado del Ministerio de Salud o de representantes de las EPS para buscar una solución al pago de salarios y obligaciones atrasadas.
Uno de los puntos de concentración se registra frente al Hospital Regional San Antonio de Roldanillo, donde los trabajadores aseguran que la falta de recursos ha afectado gravemente la situación laboral del personal de salud.
Los manifestantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades y las entidades responsables de los pagos pendientes.
Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes sobre la movilidad en la región.
Información: Luis Gerardo Castro.
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