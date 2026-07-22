Más de 100 cámaras con IA prometen revolucionar la seguridad en Tuluá

La seguridad en Tuluá dará un importante salto tecnológico con la puesta en marcha de un sistema de más de 100 cámaras de videovigilancia dotadas con inteligencia artificial, que permitirán monitorear en tiempo real diferentes sectores del municipio y apoyar la reacción de las autoridades frente a hechos delictivos y emergencias.

El proyecto contempla la creación del Centro Inteligente de Información Estratégica para la Seguridad (CIES), desde donde la Policía Nacional y los organismos de respuesta coordinarán las acciones de vigilancia las 24 horas del día, con el objetivo de mejorar la capacidad de prevención y atención en puntos estratégicos de la ciudad.

Las obras de adecuación del centro de monitoreo ya comenzaron en el Comando de Estación de Policía de Tuluá, mientras la Administración Municipal avanza en la implementación del sistema con recursos gestionados ante el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la Alcaldía, esta estrategia, liderada por el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román en articulación con la Gobernación del Valle del Cauca y el Gobierno Nacional, busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante el uso de tecnología de última generación, optimizando el trabajo de las autoridades y mejorando la protección de los habitantes del municipio.