De la Espriella deberá dejar de usar la camiseta de Colombia mientras avanza tutela

Una decisión judicial emitida en Bogotá obligó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella a suspender el uso de la camiseta oficial de la Selección Colombia como parte de su imagen de campaña, mientras se resuelve una acción de tutela presentada en su contra.

La medida fue adoptada por el Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, que ordenó de manera provisional que el aspirante y su movimiento político se abstengan de utilizar o exhibir la prenda en actividades proselitistas, piezas publicitarias, medios de comunicación y redes sociales.

La tutela fue presentada por un ciudadano que argumentó que el uso de la camiseta de la Selección en la campaña podría generar exclusión y asociar un símbolo que representa a todos los colombianos con una candidatura específica.

Al analizar la solicitud, el despacho judicial consideró que existen elementos suficientes para estudiar una posible afectación a derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la libertad política, por lo que decidió imponer la restricción de manera preventiva mientras se emite un fallo definitivo.

En la decisión se señala que la camiseta de la Selección Colombia fue creada para escenarios deportivos y que su utilización constante en actos electorales podría comprometer el carácter neutral de uno de los símbolos más representativos del país.

Además de admitir la tutela, la jueza vinculó al proceso al Consejo Nacional Electoral, a la Federación Colombiana de Fútbol y al partido Defensores de la Patria para que presenten sus respectivos argumentos sobre el caso.

La medida permanecerá vigente hasta que la justicia adopte una decisión de fondo sobre la controversia. Entretanto, el incumplimiento de la orden podría derivar en sanciones por desacato.