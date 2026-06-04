Colombia tiene nuevo festivo: Gobierno oficializa día en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Colombia contará oficialmente con un nuevo día festivo tras la sanción de una ley que declara el 9 de julio como la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona del país.

La nueva norma reconoce la importancia religiosa, histórica y cultural de la Virgen de Chiquinquirá, así como el papel del municipio boyacense como uno de los principales destinos de peregrinación católica en Colombia.

Con la entrada en vigencia de la ley, los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al respectivo descanso remunerado. Debido a que la fecha se celebra entre semana, el festivo será trasladado al lunes siguiente, por lo que en 2026 se disfrutará el lunes 13 de julio, generando un nuevo puente festivo en el calendario nacional.

La iniciativa también conmemora los 440 años del llamado milagro de la renovación de la imagen de la Virgen, ocurrido en 1586, y contempla acciones para fortalecer la promoción turística, cultural y patrimonial de Chiquinquirá.

Con esta incorporación, Colombia suma un nuevo festivo a su calendario oficial, ampliando las jornadas de descanso reconocidas por la legislación nacional.