Jorge Pabuena reúne a las grandes figuras del vallenato en su álbum “Leyendas”

Un homenaje a la historia y la esencia del folclor colombiano El vallenato, uno de los géneros musicales más representativos de Colombia, recibe una nueva obra que promete marcar un momento especial en su historia. Se trata de “Leyendas”, el nuevo álbum del cantante Jorge Pabuena, una producción que reúne a reconocidos maestros de la música vallenata y que será presentada oficialmente este 3 de junio.

Este ambicioso trabajo discográfico se convierte en un homenaje al legado de un género que ha narrado durante generaciones las historias, alegrías y nostalgias del pueblo colombiano. Con “Leyendas”, Jorge Pabuena une su voz a la de grandes exponentes del vallenato como Jean Carlos Centeno, Israel Romero, Marcos Díaz, Silvio Brito y Amin Martínez, acompañados por destacados acordeoneros que han dejado huella en la música nacional.

Entre los músicos invitados figuran Iván Zuleta, Álvaro López, Emilio Oviedo, Julián Rojas, Juan David “El Pollito Herrera”, Víctor Naín, Emerson Plata, John Lozano y Alvin Anaya, quienes aportan su talento y experiencia a una producción que busca exaltar las raíces del folclor vallenato.

Uno de los aspectos más llamativos de “Leyendas” es que reúne por primera vez a artistas que nunca habían grabado juntos, además de revivir encuentros musicales entre maestros que años atrás protagonizaron éxitos inolvidables para el género.

Más que un álbum, “Leyendas” representa una declaración de amor al vallenato. Jorge Pabuena, considerado una de las nuevas promesas del género, rinde tributo a quienes construyeron la historia de esta música, mientras aporta una propuesta fresca que conecta a las nuevas generaciones con las tradiciones que identifican a Colombia.

La producción ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y en los canales oficiales del artista, donde los amantes del vallenato podrán disfrutar de una obra que celebra la unión entre la experiencia de los grandes maestros y el talento de una nueva generación de intérpretes.