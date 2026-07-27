Congreso deberá definir si la posesión presidencial se hace en Cali

El presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó que su ceremonia de posesión del próximo 7 de agosto se realizará en Cali, y no en Popayán como se había planteado inicialmente. Para que esto sea posible, el Congreso de la República deberá aprobar una nueva proposición que autorice sesionar en la capital del Valle del Cauca.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, De La Espriella explicó que tomó la decisión debido a las dificultades generadas por la actividad volcánica en el Cauca, situación que ha afectado las condiciones climáticas y el funcionamiento del aeropuerto de Popayán.

El mandatario electo aseguró que Cali ofrece las garantías logísticas necesarias para la ceremonia y reiteró que mantiene su intención de rendir homenaje a las Fuerzas Militares y de Policía. Además, anunció que, una vez posesionado, encabezará su primer consejo de seguridad en la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Aunque el Senado ya había aprobado sesionar en el departamento del Cauca, esa decisión podría modificarse mediante una nueva votación. En la Cámara de Representantes aún no se ha debatido la proposición, por lo que el cambio de sede deberá ser aprobado por ambas corporaciones en los próximos días.