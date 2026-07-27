Asesinado dentro de un establecimiento público en el centro de Buga

Como Edinson Ortiz Garzón, de 49 años, fue identificado el hombre que perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en la tarde de este domingo 26 de julio, en la calle 8 entre carreras 10 y 11, en pleno centro de Guadalajara de Buga.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba al interior de un establecimiento público cuando fue abordada por uno de los hombres que también permanecía en el lugar, quien le disparó en repetidas ocasiones.

Edinson Ortiz Garzón falleció como consecuencia de la gravedad de las heridas. Las autoridades hicieron presencia en el sitio para realizar la inspección técnica del cadáver e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los móviles del crimen e identificar al responsable del ataque.